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4 августа, 10:08

«Герань» не знает преград: Ещё один логистический центр ВСУ стёрт с лица земли под Сумами

Минобороны РФ сообщило об ударе по логистическому центру ВСУ в Сумской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

Российские войска уничтожили логистический центр ВСУ в Сумской области с помощью ударных беспилотников «Герань». Подробности операции раскрыли в Министерстве обороны РФ.

ВС РФ поразили используемый ВСУ логистический центр в Сумской области. Видео © Telegram /Минобороны России

Цель находилась в районе населённого пункта Бурынь и использовалась украинской стороной для приёма и хранения военного имущества. В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ на постоянной основе выводят из строя объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логистические узлы, задействованные для доставки беспилотников и комплектующих к ним. Успешное поражение цели подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения военной логистики ВСУ на Харьковском направлении. Видео боевой работы сняли операторы отряда «Охотник» совместно с бойцами спецназа «Ахмат» и 1431-го мотострелкового полка. В ходе аэроразведки были выявлены два квадроцикла, снабжавшие передовые позиции противника, и склад горюче-смазочных материалов. Получив координаты, оператор БПЛА последовательно поразил оба транспортных средства, после чего ещё один дрон на оптоволоконном управлении точным ударом уничтожил хранилище ГСМ вместе с запасами топлива.

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Юлия Сафиулина
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