Минус четыре сухогруза: Как удары по морской логистике ударят по производству оружия на Украине

Поражение четырёх сухогрузов, которые, по данным Минобороны РФ, перевозили военные грузы для ВСУ, может заметно повлиять на украинское производство беспилотников и ракет. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Если говорить о четырёх сухогрузах, конечно, это достаточно большая партия оружия, особенно если там находились комплектующие для беспилотников и крылатых ракет. Поэтому вывод из строя такой партии может ощутимо сказаться на производственных возможностях по сборке беспилотников и ракет», — пояснил Кнутов.

При этом эксперт призвал не переоценивать последствия одного удара. По его словам, Украина рассчитывает производить более миллиона беспилотников ежегодно, а предприятия и склады комплектующих рассредоточены в том числе по европейским странам. Поэтому поставки идут практически непрерывно.

«Каждый день нам приходится выводить из строя подобного рода суда, которые пытаются доставить киевскому режиму беспилотники самолётного типа, а также комплектующие к ракетам “Нептун” и другим системам», — добавил Кнутов.

Военный эксперт Василий Дандыкин связал удары по судам с попыткой нарушить всю морскую логистику Украины. По его оценке, движение в направлении Одесского и других черноморских портов уже серьёзно затруднено.

«Мы отрезаем Украину от моря, от главной логистики, из-за чего выпадают доходы. Доходы от работы портов составляют больше двух миллиардов евро в месяц — это металлы, руда и зерно. Но главная причина наших ударов в том, что через них доставлялись припасы для южной группировки войск и других формирований киевского режима», — заявил Дандыкин Life.ru.

Эксперт также напомнил, что украинские силы используют черноморское побережье для запуска безэкипажных катеров. По его мнению, российские удары будут продолжаться до полного перекрытия этого канала снабжения.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении сухогрузов в портах Одесса и Южный, а также в море южнее Одессы. В ведомстве утверждают, что суда доставляли грузы военного назначения в интересах ВСУ.