Российские войска продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре противника. В течение ночи были атакованы морские каналы доставки вооружения.

В акватории Чёрного моря средствами дальнего поражения уничтожены три сухогруза. Они перевозили грузы военного назначения, следуя курсом к украинскому побережью. Ещё одна цель ликвидирована непосредственно в порту Николаева. Сухогруз осуществлял выгрузку доставленного имущества для нужд вооружённых формирований.

Операция проведена силами беспилотных летательных аппаратов среднего радиуса действия. Целеуказание выдавалось по данным объективного контроля движения судов. Уничтожение транспортных узлов направлено на изоляцию линии боевого соприкосновения. Прерывание морских поставок критически снижает боеспособность передовых подразделений.

Ранее ВКС России нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, целями стали объекты 52-й отдельной мотопехотной бригады в Прудянке и 33-й отдельной механизированной бригады в Сеньково. Российская авиация также атаковала пункт временного размещения 117-й отдельной бригады территориальной обороны в Райгородке в ДНР. Военные применили авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250, а также управляемую ракету ЛМУР Х-39. Минобороны России сообщило о поражении всех намеченных целей.