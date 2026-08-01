Кадыров показал уничтожение техники и военной инфраструктуры ВСУ под Харьковом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал уничтожение военной техники и инфраструктуры ВСУ на Харьковском направлении. Видео ударов бойцов спецназа «Ахмат» и 1431-го мотострелкового полка опубликовно его в телеграм-канале.

Уничтожение техники и инфраструктуры ВСУ на Харьковском направлении. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«В ходе аэроразведки <...> были обнаружены два квадроцикла ВСУ, использовавшиеся для снабжения передовых позиций, а также склад горюче-смазочных материалов. Получив точные координаты целей, оператор дрона отряда «Охотник» последовательно отработал по каждому объекту. Сначала точными ударами были уничтожены оба квадроцикла противника. Затем ещё одним дроном на оптоволоконном управлении поражен склад ГСМ, а вместе с ним — и запасы топлива», — написал глава региона.

По словам Кадырова, в результате таких ударов украинская армия теряет не только технику, но и возможность своевременно обеспечивать бойцов всем необходимым. Российские операторы БПЛА серьёзно осложняют логистику ВСУ, чем помогают нашим подразделениям.

Ранее Минобороны отчиталось об ударах по целям на Украине за минувшие сутки. Помимо прочего, поражены места производства и хранения БПЛА, пункты временной дислокации ВСУ.