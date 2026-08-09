БПЛА РФ уничтожили инфраструктуру газового месторождения в Сумской области

В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении инфраструктуры газодобывающего объекта «Бугроватое» в Сумской области, задействованного в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Армия РФ уничтожила инфраструктуру газового месторождения в Сумской области. Видео © Минобороны РФ

«Минобороны опубликовало кадры уничтожения инфраструктуры газового месторождения «Бугроватое», используемого в интересах ВСУ, в районе населённого пункта Бугроватое Сумской области специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА», — уточнили в пресс-службе ведомства.