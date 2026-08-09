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9 августа, 19:16

БПЛА РФ уничтожили инфраструктуру газового месторождения в Сумской области

В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении инфраструктуры газодобывающего объекта «Бугроватое» в Сумской области, задействованного в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Армия РФ уничтожила инфраструктуру газового месторождения в Сумской области. Видео © Минобороны РФ

«Минобороны опубликовало кадры уничтожения инфраструктуры газового месторождения «Бугроватое», используемого в интересах ВСУ, в районе населённого пункта Бугроватое Сумской области специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт БПЛА и центр логистики в Сумской области
Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт БПЛА и центр логистики в Сумской области

Российские военные также нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциям. Кроме того, Министерство обороны России проинформировало о нанесении ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в логистическом обеспечении украинских вооружённых формирований. Поражение целей зафиксировано на территории Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей.

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Обложка © Минобороны РФ

Алена Пенчугина
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