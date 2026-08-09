Жёсткий ответ: ВС РФ нанесли комбинированный удар по Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциям

Российские военные нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциям. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

ВС РФ нанесли комбинированный удар по Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциям. Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео комбинированного удара. В ведомстве заявили, что поражены Одесская ТЭЦ и семь электроподстанций — пять напряжением 330 кВ («Усатово», «Центрополит», «Арцих», «Новоодесская», «Маяки») и две по 110 кВ («Белгород-Днестровская» и «Каролино-Бугаз»).

Ранее Министерство обороны России проинформировало о нанесении ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в логистическом обеспечении украинских вооружённых формирований. Поражение целей зафиксировано на территории Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей. Операторы беспилотных систем применили дроны «Герань» для ударов по ряду целей: в Харьковской области (район Лозовой) были выведены из строя железнодорожный кран, ремонтный поезд и локомотив, а в Днепропетровской (Кудашевка) и Сумской (Беланы) областях — локомотивы грузовых составов.