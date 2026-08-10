В Югре 10 августа объявили беспилотную опасность
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere
На территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.
«В Югре объявлен режим беспилотной опасности», — говорится в сообщении.
Ранее аналогичный режим ввели и в Тюменской области. Мера носит превентивный характер. Жителей призвали не поддаваться панике и сохранять повышенную внимательность.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.