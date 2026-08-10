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Регион
10 августа, 10:13

В Югре 10 августа объявили беспилотную опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

На территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

«В Югре объявлен режим беспилотной опасности», — говорится в сообщении.

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Ранее аналогичный режим ввели и в Тюменской области. Мера носит превентивный характер. Жителей призвали не поддаваться панике и сохранять повышенную внимательность.

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Милена Скрипальщикова
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