Сбиты шесть летевших на Москву БПЛА, заявил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников, летевших на столицу. По его словам, российские средства ПВО уничтожили шесть дронов. Сейчас на местах обнаружения обломков работают экстренные службы, которые проводят необходимые мероприятия.

«Силы ПВО Минобороны сбили шесть БПЛА», — написал Собянин в соцсетях.

Тем временем число жертв атаки БПЛА в Нижнекамске возросло до 13. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. Представители администрации Татарстана официально подтвердили факт нападения, назвав действия противника жестокими. В республике объявлен траур.