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Регион
10 августа, 08:58

В Тюменской области объявлен режим беспилотной опасности

Обложка © ТАСС /Сергей Буторин

Обложка © ТАСС /Сергей Буторин

В Тюменской области ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в региональном МЧС»

Данная мера является превентивной. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и быть бдительными.

Среди жертв украинского удара по Нижнекамску есть ребёнок
Среди жертв украинского удара по Нижнекамску есть ребёнок

Тем временем число жертв атаки БПЛА в Нижнекамске возросло до 13. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. Представители администрации Татарстана официально подтвердили факт нападения, назвав действия противника жестокими. В республике объявлен траур.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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