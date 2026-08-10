В Тюменской области объявлен режим беспилотной опасности

В Тюменской области ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в региональном МЧС»

Тем временем число жертв атаки БПЛА в Нижнекамске возросло до 13. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. Представители администрации Татарстана официально подтвердили факт нападения, назвав действия противника жестокими. В республике объявлен траур.