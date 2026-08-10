В Тюменской области объявлен режим беспилотной опасности
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В Тюменской области ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в региональном МЧС»
Данная мера является превентивной. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и быть бдительными.
Тем временем число жертв атаки БПЛА в Нижнекамске возросло до 13. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. Представители администрации Татарстана официально подтвердили факт нападения, назвав действия противника жестокими. В республике объявлен траур.
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