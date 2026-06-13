Германия всерьёз боится удара БПЛА по Бундестагу

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт вновь заговорил об опасном появлении в небе над немецкой землёй беспилотников, в частности есть вероятность приближения БПЛА к Бундестагу. Об этом сообщает Rheinische Post.

«Защита конституционных органов имеет особое значение в свете сложившейся ситуации абстрактной угрозы», — написал Добриндт в письме к председателю бундестага Юлии Клекнер.

Напомним, в прошлом году министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт уже говорил о фиксации «роев» неопознанных беспилотников в воздушном пространстве его страны. По словам чиновника, нельзя равнодушно относиться к подобной угрозе. В ФРГ с 2025 года произошло около 850 случаев появления неизвестных дронов над стратегически важными объектами.