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Регион
13 июня, 10:28

Германия всерьёз боится удара БПЛА по Бундестагу

Глава МВД Германии Добриндт испугался атаки дронов на Бундестаг

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт вновь заговорил об опасном появлении в небе над немецкой землёй беспилотников, в частности есть вероятность приближения БПЛА к Бундестагу. Об этом сообщает Rheinische Post.

«Защита конституционных органов имеет особое значение в свете сложившейся ситуации абстрактной угрозы», — написал Добриндт в письме к председателю бундестага Юлии Клекнер.

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Напомним, в прошлом году министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт уже говорил о фиксации «роев» неопознанных беспилотников в воздушном пространстве его страны. По словам чиновника, нельзя равнодушно относиться к подобной угрозе. В ФРГ с 2025 года произошло около 850 случаев появления неизвестных дронов над стратегически важными объектами.

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Татьяна Миссуми
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