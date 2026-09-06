АдГ впервые в истории получила премьера в федеральной земле Германии

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что кандидат партии Ульрих Зигмунд станет новым премьер-министром Саксонии-Анхальт по итогам земельных выборов.

«Отсюда мы начнём изменять Германию», — сказал он журналистам.

По данным экзитполов ARD и ZDF, АдГ набирает 44–44,5% голосов — это лучший результат партии в истории на региональных выборах. Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца получил около 18,5% — худший показатель в регионе, потеряв половину голосов по сравнению с 2021 годом.

При этом, согласно прогнозам, АдГ может не хватить одного мандата для абсолютного большинства. Если партии удастся сформировать правительство, впервые после Второй мировой войны к власти в германском регионе придёт партия, которую местное Ведомство по охране конституции классифицирует как «определённо правоэкстремистскую».

Ранее сообщалось, что партия «Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с рекордными 44,5% (рост на 23,7 п.п. с 2021 года), тогда как правящий ХДС канцлера Мерца занял второе место с 18,5% (худший результат в регионе). Третье место у Левой партии (9,5%), социал-демократы получили 8% (антирекорд), «Зелёные» — 9%, а BSW балансирует на уровне 5%.