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Опубликовано 7 сентября, 16:32

«На самом высоком уровне»: ЕС и НАТО готовят ответ после истории с дроном в Лейпциге

FT: ЕС и НАТО готовят совместный ответ на инцидент с БПЛА в Лейпциге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Евросоюз и НАТО обсуждают совместный ответ на инцидент с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле. Консультации идут «на самом высоком уровне», сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС и Североатлантического альянса.

Один из собеседников издания заявил, что произошедшее оказало «очень, очень серьёзное воздействие» на европейские столицы. По его словам, сейчас рассматриваются меры, которые должны иметь убедительный и долгосрочный эффект.

Что именно может войти в готовящийся пакет, Financial Times не уточняет. Обсуждение продолжается между представителями ЕС и НАТО.

Беспилотник со взрывчаткой обнаружили 4 августа в зоне безопасности грузового терминала аэропорта Лейпциг/Галле. Впоследствии немецкие власти возложили ответственность за произошедшее на Россию.

Москва эти обвинения отвергла. Российская сторона заявила, что Берлин не представил конкретных доказательств причастности РФ, и назвала произошедшее провокацией.

Владимир Путин также указывал на отсутствие подтверждений выдвинутых Германией обвинений. По мнению российского лидера, жёсткая риторика в адрес Москвы может быть связана с непростой внутриполитической ситуацией в ФРГ.

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Ещё до появления информации Financial Times канцлер Фридрих Мерц заявлял, что Германия готовит ответ на инцидент с беспилотником совместно с ЕС и НАТО. По его словам, внутри немецкого правительства уже было достигнуто согласие относительно дальнейших действий.

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Полина Никифорова
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