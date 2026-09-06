Лавров назвал выпад Германии в адрес России началом настоящей войны

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обвинения Москвы в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле стали серьёзным сигналом для отношений России и Германии. Об этом министр рассказал в интервью ИС «Вести».

«Лейпциг, аэропорт. Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это в общем-то, по большому счёту начало такой войны настоящей», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр также связал ситуацию с последующими решениями немецких властей, включая ограничения в отношении российских дипломатических и культурных структур. Лавров отметил, что Москва рассматривает происходящее в контексте общего ухудшения отношений между двумя странами.

Инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле 4 августа стал причиной нового витка напряжённости между Москвой и Берлином. После обнаружения дрона со взрывным устройством немецкие власти возложили ответственность на Россию и объявили о мерах против российских структур, однако Москва отвергла обвинения, назвав их бездоказательными. Позднее стороны обменялись ответными шагами: в МИД РФ заявили о реакции на действия Германии, а российские представители связали ситуацию с ухудшением двусторонних отношений.