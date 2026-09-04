Песков: Россия отвергает обвинения Германии в инциденте с БПЛА в Лейпциге

Россия отмечает безосновательность обвинений в свой адрес после инцидента с дронами в Лейпциге. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что безосновательно были озвучены обвинения в адрес РФ, — мы обратили на это внимание. Отвергаем их, считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какой-то убедительной аргументации», — отметил представитель Кремля на брифинге.

Напомним, 4 августа в грузовом терминале аэропорта Лейпциг/Галле — ключевом логистическом узле НАТО, где базируются украинские перевозчики Antonov Airlines, — был найден беспилотник со взрывным устройством. Детонатор не сработал из-за технической неисправности. В ту же ночь второй БПЛА столкнулся с грузовым самолётом DHL, вынудив его сесть в Ганновере, а 14 августа близ общины Кабельскеталь обнаружили третий дрон со следами гексогена. 1 сентября Правительство ФРГ возложило ответственность за «гибридную атаку» на Россию и объявило о жёстких мерах: с 18 сентября закрывается Генконсульство РФ в Бонне и расторгается аренда Российского дома в Берлине.

Москва отвергла обвинения, назвав их бездоказательными. Мария Захарова расценила действия Берлина как русофобскую истерию. В ответ Россия закрыла Goethe-Institut и вызвала временного поверенного ФРГ в МИД. Президент РФ Владимир Путин назвал санкции ошибкой, связав их с внутриполитическим кризисом канцлера Германии Фридриха Мерца. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Германия заслуживает удара по военным производствам, а МИД РФ пообещал болезненный ответ на каждый недружественный шаг.