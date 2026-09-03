Россия полностью отвергает упрёки Великобритании в якобы причастности к инциденту с беспилотниками в немецком аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Лондоне.

По данным дипмиссии, временный поверенный в делах России в Соединённом Королевстве Василий Цыганов озвучил позицию Москвы во время вызова в британский МИД. Убедительных доводов в пользу антироссийской трактовки инцидента представлено не было, указали в посольстве.

«Эти бездоказательные и абсурдные обвинения, выстроенные на удивление в знакомом британском стиле, были категорически отвергнуты», — заявили в диппредставительстве.

В дипмиссии считают, что подобная скоординированная провокация нацелена на рост напряжённости в Европе и играет на руку только Киеву и тем, кто заинтересован в продолжении конфликта. Такой шаг там назвали безрассудным и опасным.

Российская сторона также дала понять, что не ищет столкновения ни с Британией, ни с другими странами Европы. Однако любые попытки нагнетать обстановку, предупредили в посольстве, встретят соразмерный и продуманный ответ.

Напомним, вечером 4 августа в грузовом терминале аэропорта Лейпциг/Галле — одном из ключевых логистических узлов НАТО, где базируются украинские перевозчики Antonov Airlines, — был обнаружен беспилотник со взрывным устройством. Детонатор не сработал из-за технической неисправности, что предотвратило масштабную катастрофу. В ту же ночь второй БПЛА столкнулся с грузовым самолётом DHL, вынудив его совершить экстренную посадку в Ганновере, а 14 августа в поле близ Кабельскеталь нашли третий дрон с остаточными следами гексогена. 1 сентября правительство ФРГ официально возложило ответственность за эту «гибридную атаку» на Россию, после чего объявило пакет жёстких санкций: с 18 сентября закрывается Генеральное консульство России в Бонне, разрывается договор аренды на Российский дом в Берлине, вызывается для консультаций посол РФ, а также вводятся новые ограничения против российских дипломатов, ужесточается визовый и пограничный контроль для российских граждан. Кроме того, Берлин инициирует расширение общеевропейских санкций ЕС, включая запрет на въезд для сотен россиян и заморозку активов.

Москва категорически отвергла обвинения, назвав их бездоказательными, абсурдными и политически мотивированными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия не предоставила ни одного убедительного доказательства причастности России, и расценила действия Берлина как очередной виток русофобской истерии. В ответ на санкции Россия приняла зеркальные меры: закрыла Goethe-Institut на своей территории и вызвала временного поверенного в делах ФРГ в МИД. Президент Владимир Путин назвал санкции серьёзной ошибкой, а также связав их с внутриполитическим кризисом канцлера Фридриха Мерца и стремлением отвлечь внимание немецких граждан от экономических проблем. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Германия заслуживает прямого удара по всем производствам военной техники, а МИД РФ предупредил, что за каждым недружественным шагом последует адекватный и болезненный ответ.