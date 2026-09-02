Германия не станет задействовать статью 4 НАТО из-за дрона в Лейпциге

Германия не намерена задействовать статью 4 Североатлантического договора после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. При этом по инициативе Берлина произошедшее всё же обсудит Совет НАТО, сообщает Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Обсуждение пройдёт на уровне послов стран альянса и будет посвящено растущей, по оценке немецких властей, угрозе «гибридных действий» со стороны России. Формальных консультаций в рамках статьи 4 Берлин запрашивать не станет.

Эта статья позволяет любой стране НАТО вынести вопрос на рассмотрение Североатлантического совета, если она считает, что её территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой. С 1949 года механизм использовали девять раз.

Накануне власти ФРГ официально возложили на Россию ответственность за попытку атаки беспилотником на аэропорт Лейпциг/Галле 4 августа. Глава МВД Германии Александер Добриндт заявил, что Берлин связывает произошедшее с российскими государственными структурами.

В ответ Германия объявила о закрытии российского генконсульства в Бонне и «Русского дома» в Берлине, а также намерена добиваться расширения антироссийских санкций в ЕС. Российская сторона обвинения отвергла, назвав их бездоказательными.

Ранее Life.ru рассказывал, что Германия напрямую обвинила Россию в организации попытки атаки на аэропорт Лейпцига. Москва обвинения Берлина отрицает.