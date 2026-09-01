Сотрудники генконсульства России в Бонне и Русского дома в Берлине покинут ФРГ

Сотрудники генерального консульства России в Бонне, Русского дома в Берлине и члены их семей должны покинуть Германию после решений властей ФРГ, принятых на фоне инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом сообщили в посольстве России в Германии.

В российской дипмиссии заявили, что Берлин возложил на Москву ответственность за подготовку предполагаемой диверсии без предъявления доказательств. Там назвали действия германских властей очередным витком ухудшения двусторонних отношений.

Ранее власти Германии сообщили о закрытии российского генконсульства в Бонне до 18 сентября 2026 года и прекращении действия соглашения о работе культурно-информационных центров, регулирующего деятельность Русского дома науки и культуры в Берлине. В посольстве РФ отметили, что под действие решений попали не только сотрудники учреждений, но и члены их семей. По данным дипмиссии, им предписано оперативно покинуть территорию ФРГ.

Германская сторона связывает принятые меры с инцидентом в аэропорту Лейпциг/Галле, где в августе был обнаружен беспилотник. Власти ФРГ заявили о причастности России, Москва эти обвинения отвергла.

«Германская сторона считает указанные шаги «взвешенной и соразмерной» реакцией и рассчитывает, что российская сторона воздержится от принятия ответных мер», — добавили в посольстве.