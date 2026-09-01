Германия сознательно идёт на эскалацию, даже откровенно подброшенные Украиной дроны выдаёт за российские. Немцы могут уверены — если б уж мы направляли свои беспилотники по целям в ФРГ, то обязательно бы попали. По производству, на котором, не стесняясь, делают оружие для Украины — и это было бы не против немецкого народа, а против вражеского ВПК этой страны и её сошедшего с ума руководства.