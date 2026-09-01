Сasus belli от Берлина: В Госдуме предложили жёстко и быстро ответить Германии
Депутат Журавлёв назвал обвинения Германии в адрес России «казус белли»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Германия намеренно обостряет отношения с Россией, выдавая подброшенные Украиной дроны за российские. Данное заявление сделал в беседе Life.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.
Германия сознательно идёт на эскалацию, даже откровенно подброшенные Украиной дроны выдаёт за российские. Немцы могут уверены — если б уж мы направляли свои беспилотники по целям в ФРГ, то обязательно бы попали. По производству, на котором, не стесняясь, делают оружие для Украины — и это было бы не против немецкого народа, а против вражеского ВПК этой страны и её сошедшего с ума руководства.
Заявления немецкого правительства Журавлёв сравнил с «казусом белли» — надуманным поводом для развязывания боевых действий. Он напомнил, что подобными методами виртуозно пользовался Гитлер, и, по мнению депутата, Германия всё чаще действует в привычном для себя нацистском ключе, стараясь навредить всем русским сразу.
«Отвечать нужно жёстко и быстро. Прежде всего, прекратить дипломатические отношения, и посла выслать из Москвы в 24 часа — для чего нам поддерживать отношения с вражеской державой», — предупредил Журавлёв.
Кроме того, парламентарий призвал одномоментно прекратить поставки в Германию всех российских товаров. Он напомнил, что только сжиженного природного газа Берлин ежегодно закупает у Москвы на два миллиарда евро. Помимо энергоносителей, речь идёт о металлах, удобрениях и медикаментах. Все действующие контракты, по его мнению, необходимо разорвать.
Напомним, Германия ранее объявила об ужесточении контроля при въезде россиян, а также о закрытии Генерального консульства России в Бонне и Русского дома в Берлине. Поводом стали обвинения в адрес Москвы из-за трёх беспилотников, обнаруженных в аэропорту Лейпцига в августе. В российском МИД пообещали Берлину достойный ответ на эти действия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также усомнилась в случайности выбора даты для антироссийских заявлений немецких властей.
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