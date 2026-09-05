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Опубликовано 5 сентября, 11:34

Посол России в Германии напомнил, кто на самом деле разрушает мосты между странами

Посол РФ в ФРГ: Россия не разрывала договоры с Германией по своей инициативе

Сергей Нечаев. Обложка © Telegram / Russische Botschaft in Deutschland

Сергей Нечаев. Обложка © Telegram / Russische Botschaft in Deutschland

Россия не разрушала мосты с Германией и не разрывала договоры по собственной инициативе. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

В подкасте ungeskriptet немецкого блогера Бена Берндта дипломат подчеркнул, что российская сторона по своей воле не разрушила ни одного моста, ни одного соглашения, ни одного партнёрства. Нечаев также отметил, что Москва сожалеет о стремлении некоторых немецких и западных политиков идти по пути обострения отношений и разрушения доверия.

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Напомним, ФРГ решила закрыть последнее российское генконсульство на своей территории и расторгнуть договор о деятельности Русского дома в Берлине. Это произошло после того, как Германия официально обвинила РФ в предполагаемой причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. При этом позднее Берлин заявил о сохранении дипломатических контактов с Москвой.

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Юрий Лысенко
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