Германия заявила о сохранении контактов с Россией, несмотря на закрытие консульства и «Русского дома»

Германия и Россия продолжают поддерживать «привычные» дипломатические контакты, несмотря на резкое обострение отношений двух стран. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Мартин Гизе.

«Да, разумеется, имеется связь: у нас по-прежнему работает посольство в Москве, по-прежнему есть посольство РФ здесь», — сказал он на брифинге.

Напомним, ФРГ приняла решение закрыть последнее российское генконсульство в стране и расторгнуть договор, связанный с деятельностью Русского дома в Берлине. Это произошло после того, как Германия официально обвинила Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Москва назвала эти заявления провокацией и отвергла все обвинения.