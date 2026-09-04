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Опубликовано 4 сентября, 10:07

Германия заявила о сохранении контактов с Россией, несмотря на закрытие консульства и «Русского дома»

МИД ФРГ заявил о сохранении дипломатических контактов с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frank_peters

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frank_peters

Германия и Россия продолжают поддерживать «привычные» дипломатические контакты, несмотря на резкое обострение отношений двух стран. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Мартин Гизе.

«Да, разумеется, имеется связь: у нас по-прежнему работает посольство в Москве, по-прежнему есть посольство РФ здесь», — сказал он на брифинге.

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Напомним, ФРГ приняла решение закрыть последнее российское генконсульство в стране и расторгнуть договор, связанный с деятельностью Русского дома в Берлине. Это произошло после того, как Германия официально обвинила Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Москва назвала эти заявления провокацией и отвергла все обвинения.

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Александра Вишнякова
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