Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нынешнее руководство Германии якобы встало на путь забвения результатов Второй мировой войны. Об этом он рассказал в интервью RT во время поездки в Сибирский федеральный округ.

По словам Медведева, позиция немецких властей по историческим вопросам изменилась по сравнению с прошлым. Он отметил, что, на его взгляд, руководство ФРГ стало отходить от прежних подходов к оценке событий Второй мировой войны.

«Нынешнее руководство Германии, федеральный канцлер и ряд его сотрудников встали на путь забвения результатов Второй мировой войны», — заявил зампред Совбеза.

Медведев также заявил, что действия немецких властей напоминают ему политику прошлых периодов истории Германии. По его словам, руководство страны продолжает «печальное дело своих предшественников». Ранее российские официальные лица неоднократно критиковали власти ФРГ из-за поддержки Украины и роста военного сотрудничества Германии с союзниками.

При этом немецкое руководство заявляет, что современная политика страны строится на ответственности за события XX века и направлена на защиту европейской безопасности.

Заявление прозвучало после того, как глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил о планах закрыть генеральное консульство России в Бонне и расторгнуть договор, связанный с деятельностью Русского дома в Берлине. Ранее министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Москва назвала эти заявления провокацией. Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ответ на решение Германии будут закрыты отделения Института Гёте в России.