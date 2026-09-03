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Опубликовано 3 сентября, 16:45

Производство более пяти тысяч БПЛА для Украины развернули под Мюнхеном

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Германии началось серийное производство более 5 тысяч боевых беспилотников большой дальности для Украины. Первые аппараты уже изготовлены, сообщает журнал Focus.

Производство развернули в районе Большого Мюнхена. Контракт федерального правительства ФРГ, по данным отраслевых источников, оценивается примерно в 300 миллионов евро и должен быть выполнен к середине 2027 года.

Работы ведёт совместное предприятие немецко-американской компании Auterion и украинского партнёра Airlogix. Ожидается, что в дальнейшем производство может получить новые заказы и перейти на долгосрочную основу.

Речь идёт о двух типах беспилотников. Один из них рассчитан на среднюю дальность, второй способен поражать цели на расстоянии до 1500 километров. Помимо площадки в Баварии, производство планируют организовать ещё на одном предприятии в восточной части Германии. В создании аппаратов используются программные решения Auterion и производственные мощности Airlogix.

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Наталья Демьянова
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