Производство более пяти тысяч БПЛА для Украины развернули под Мюнхеном

В Германии началось серийное производство более 5 тысяч боевых беспилотников большой дальности для Украины. Первые аппараты уже изготовлены, сообщает журнал Focus.

Производство развернули в районе Большого Мюнхена. Контракт федерального правительства ФРГ, по данным отраслевых источников, оценивается примерно в 300 миллионов евро и должен быть выполнен к середине 2027 года.

Работы ведёт совместное предприятие немецко-американской компании Auterion и украинского партнёра Airlogix. Ожидается, что в дальнейшем производство может получить новые заказы и перейти на долгосрочную основу.

Речь идёт о двух типах беспилотников. Один из них рассчитан на среднюю дальность, второй способен поражать цели на расстоянии до 1500 километров. Помимо площадки в Баварии, производство планируют организовать ещё на одном предприятии в восточной части Германии. В создании аппаратов используются программные решения Auterion и производственные мощности Airlogix.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский оценил потребность украинской армии в ракетах для комплексов Patriot на зиму 2026–2027 годов в 360 единиц. По его словам, изначально Киев хотел получить 300 ракет, но запрос Воздушных сил оказался выше.