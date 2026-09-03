Лавров сообщил, что в России закроют отделения Института Гёте

Отделения Института Гёте в России закроют после прекращения работы Русского дома в Германии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии «Дипломатия правды» в рамках ВЭФ.

По его словам, Москва рассматривает решение Берлина закрыть Русский дом как отказ от прежнего формата культурных контактов. Вслед за этим российская сторона намерена прекратить работу немецких культурных учреждений.

Лавров заявил, что Германия одновременно сворачивает официальное присутствие в России и меняет подход к взаимодействию с российским обществом. Вместо открытых культурных связей Берлин, по оценке министра, делает ставку на поддержку находящихся за рубежом россиян. Глава МИД также связал происходящее с более широким кризисом европейской политики. В частности, он указал на миграционные проблемы Евросоюза.

Ранее Германия выступила с прямым обвинением в адрес России, заявив о её причастности к подготовке атаки на аэропорт Лейпцига. Москва категорически отвергает эти утверждения Берлина. В свою очередь, временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин также опроверг обвинения французской стороны о причастности России к инциденту. Во время вызова в МИД Франции российскому дипломату были повторены обвинения, ранее озвученные Германией, о якобы имеющейся связи России с этим событием.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что новые санкционные списки Евросоюза могут пополнить «большое число» россиян. Берлин добивается новых ограничений после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Власти ФРГ возложили ответственность за произошедшее на Россию и объявили сразу о нескольких ответных мерах. В частности, Германия решила закрыть последнее российское генконсульство в Бонне и запустила процедуру прекращения работы «Русского дома» в Берлине.