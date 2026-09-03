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Опубликовано 3 сентября, 03:15

Лавров заявил, что Германия не может подтвердить обвинения в адрес РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Германия не располагает подтверждением версии о российском происхождении беспилотника, обнаруженного после инцидента в аэропорту Лейпцига. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на сессии «Дипломатия правды» в рамках ВЭФ.

По словам Лаврова, немецкая сторона лишь сочла найденный аппарат похожим на беспилотники, используемые Россией. При этом Берлин, отметил он, не может подтвердить, что речь идёт именно о российском аппарате.

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Ранее глава внешнеполитического российского ведомства заявил, что его ошарашило заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о превращении страны в главную военную силу Европы. Министр обратил особое внимание на слово «снова», использованное канцлером. По его словам, в Германии вновь проявляются идеи национального и расового превосходства. Он выразил сожаление, что Мерц может не осознавать значения собственных слов, и назвал происходящее опасным для Европы.

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