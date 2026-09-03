Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Индию в игры против Китая
Обложка © Life.ru
Западные страны пытаются использовать формат QUAD, чтобы втянуть Индию в противостояние с Китаем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме.
По словам главы МИД, участники объединения развивают взаимодействие в сфере морской безопасности и проводят совместные учения.
«Пытаются проводить учения по морской безопасности и всячески заинтересованы в том, чтобы наших индийских друзей, ближайших наших соратников втянуть в игры против ещё одного нашего большого друга — Китайской Народной Республики», — сказал Лавров.
Министр добавил, что, по его оценке, Нью-Дели чувствует себя в этом формате «очень неуютно».
QUAD объединяет Австралию, Индию, США и Японию. Страны формата заявляют, что сотрудничают в вопросах безопасности, экономики и развития Индо-Тихоокеанского региона.
Также в ходе своего выступления Лавров заявил, что Москва не станет добиваться от европейских стран отмены санкций и возвращения к прежней модели отношений. Россия не нуждается в одобрении со стороны Европы и не считает необходимым добиваться его через уступки.
Больше новостей о дипломатии, санкциях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.