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Регион
Опубликовано 3 сентября, 03:00

Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Индию в игры против Китая

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Западные страны пытаются использовать формат QUAD, чтобы втянуть Индию в противостояние с Китаем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме.

По словам главы МИД, участники объединения развивают взаимодействие в сфере морской безопасности и проводят совместные учения.

«Пытаются проводить учения по морской безопасности и всячески заинтересованы в том, чтобы наших индийских друзей, ближайших наших соратников втянуть в игры против ещё одного нашего большого друга — Китайской Народной Республики», — сказал Лавров.

Министр добавил, что, по его оценке, Нью-Дели чувствует себя в этом формате «очень неуютно».

QUAD объединяет Австралию, Индию, США и Японию. Страны формата заявляют, что сотрудничают в вопросах безопасности, экономики и развития Индо-Тихоокеанского региона.

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Также в ходе своего выступления Лавров заявил, что Москва не станет добиваться от европейских стран отмены санкций и возвращения к прежней модели отношений. Россия не нуждается в одобрении со стороны Европы и не считает необходимым добиваться его через уступки.

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Виталий Приходько
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