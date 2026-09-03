Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 02:20

Лавров назвал страх ЕС перед «завоеванием» РФ больным воображением

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Европейские меры по выстраиванию стен на границе стран Евросоюза с Россией министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал с представлениями о несуществующей угрозе. Выступая на лектории общества «Знание» на Восточном экономическом форуме, глава МИД назвал больным воображением опасения стран ЕС относительно российского завоевания.

Европейские государства возводят на границе с Россией различные защитные сооружения. В качестве примера он привёл стены и рвы, ширина которых, по его словам, может достигать ста метров. Именно такие действия, отметил Лавров, сопровождаются в ЕС рассуждениями о необходимости защититься от возможного завоевания со стороны России. Саму подобную картину он охарактеризовал как проявление «больного воображения».

Лавров: Активность НАТО в Арктике повышает риск катастрофических последствий
Лавров: Активность НАТО в Арктике повышает риск катастрофических последствий

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва не станет добиваться от европейских стран отмены санкций и возвращения к прежней модели отношений. Россия не нуждается в одобрении со стороны Европы и не считает необходимым добиваться его через уступки. По его словам, мольба не в генетическом коде народа.

Больше новостей о дипломатии, санкциях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar