Лавров назвал страх ЕС перед «завоеванием» РФ больным воображением
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Европейские меры по выстраиванию стен на границе стран Евросоюза с Россией министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал с представлениями о несуществующей угрозе. Выступая на лектории общества «Знание» на Восточном экономическом форуме, глава МИД назвал больным воображением опасения стран ЕС относительно российского завоевания.
Европейские государства возводят на границе с Россией различные защитные сооружения. В качестве примера он привёл стены и рвы, ширина которых, по его словам, может достигать ста метров. Именно такие действия, отметил Лавров, сопровождаются в ЕС рассуждениями о необходимости защититься от возможного завоевания со стороны России. Саму подобную картину он охарактеризовал как проявление «больного воображения».
Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва не станет добиваться от европейских стран отмены санкций и возвращения к прежней модели отношений. Россия не нуждается в одобрении со стороны Европы и не считает необходимым добиваться его через уступки. По его словам, мольба не в генетическом коде народа.
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