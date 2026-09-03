Европейские меры по выстраиванию стен на границе стран Евросоюза с Россией министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал с представлениями о несуществующей угрозе. Выступая на лектории общества «Знание» на Восточном экономическом форуме, глава МИД назвал больным воображением опасения стран ЕС относительно российского завоевания.

Европейские государства возводят на границе с Россией различные защитные сооружения. В качестве примера он привёл стены и рвы, ширина которых, по его словам, может достигать ста метров. Именно такие действия, отметил Лавров, сопровождаются в ЕС рассуждениями о необходимости защититься от возможного завоевания со стороны России. Саму подобную картину он охарактеризовал как проявление «больного воображения».