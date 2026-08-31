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Регион
30 августа, 22:55

Лавров: Активность НАТО в Арктике повышает риск катастрофических последствий

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Военное присутствие НАТО в Арктике усиливает вероятность инцидентов, которые могут иметь катастрофические последствия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом говорится в его статье «Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности», опубликованной на портале Arctic.ru.

По словам главы российского МИД, сохранение Арктики пространством мира и взаимодействия отвечает интересам всего мирового сообщества. При этом, отметил Лавров, не все государства придерживаются такого подхода. Он связал это с действиями стран НАТО, которые, по его оценке, ведут к формированию новых очагов напряжённости в регионе.

В МИД РФ сообщили, что НАТО пытается нарастить военное присутствие в Арктике
В МИД РФ сообщили, что НАТО пытается нарастить военное присутствие в Арктике

Отдельно Лавров напомнил об операции «Арктический часовой», которую НАТО начала в феврале 2026 года. Министр считает, что её проведение направлено на расширение военной активности альянса в высоких широтах и создаёт дополнительные угрозы безопасности России.

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Артём Гапоненко
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