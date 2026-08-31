Лавров: Активность НАТО в Арктике повышает риск катастрофических последствий

Военное присутствие НАТО в Арктике усиливает вероятность инцидентов, которые могут иметь катастрофические последствия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом говорится в его статье «Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности», опубликованной на портале Arctic.ru.

По словам главы российского МИД, сохранение Арктики пространством мира и взаимодействия отвечает интересам всего мирового сообщества. При этом, отметил Лавров, не все государства придерживаются такого подхода. Он связал это с действиями стран НАТО, которые, по его оценке, ведут к формированию новых очагов напряжённости в регионе.

Отдельно Лавров напомнил об операции «Арктический часовой», которую НАТО начала в феврале 2026 года. Министр считает, что её проведение направлено на расширение военной активности альянса в высоких широтах и создаёт дополнительные угрозы безопасности России.