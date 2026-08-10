В МИД РФ сообщили, что НАТО пытается нарастить военное присутствие в Арктике

НАТО активно наращивает военное присутствие в Арктическом регионе, прикрываясь выдуманной «российской угрозой». Об этом во время общения с газетой «Известия» заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Он обратил внимание, что ещё в феврале текущего года НАТО запустило новую миссию «Арктический часовой», официальной целью которой было заявлено «сдерживание» России в высоких широтах. Однако, как подчеркнул Масленников, это означает усиление военного присутствия блока в регионе.

«Теперь под её эгиду переведены коалиционные тренировки, в ходе которых отрабатываются наступательные сценарии в условиях холодного климата», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин обозначил причины присутствия армии в заполярных широтах. Глава государства подчеркнул, что дислокация наших войск в этом регионе не направлена против каких-либо третьих стран, а служит исключительно обеспечению национальных интересов. Российский лидер напомнил о масштабной программе развития арктических территорий, которая включает не только военный компонент, но и социальную инфраструктуру. В ключевых городах зоны Крайнего Севера ведётся работа по благоустройству и созданию комфортных условий для проживания людей.