Лавров заявил о планах НАТО превратить Арктику в новый фронт противостояния РФ

НАТО стремится превратить Арктику в новое направление противостояния для сдерживания развития России и её единомышленников. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для портала Arctic.ru.

По его словам, вблизи северных рубежей страны усиливается военная активность альянса: проводятся масштабные учения с участием государств, не относящихся к региону, и создаются новые элементы командно-штабной структуры.

Лавров также напомнил, что в феврале 2026 года НАТО начала операцию «Арктический часовой», целью которой, по его оценке, является расширение военного присутствия альянса в высоких широтах. Министр считает, что такая активность создаёт угрозы безопасности России и повышает риск конфронтации.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что НАТО активно наращивает военное присутствие в Арктическом регионе, прикрываясь выдуманной «российской угрозой». По его мнению, миссия «Арктический часовой» является усилением военного присутствия блока в регионе.