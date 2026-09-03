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Регион
Опубликовано 3 сентября, 02:03

Лавров: Россия не будет бегать за Европой ради отмены санкций

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва не станет добиваться от европейских стран отмены санкций и возвращения к прежней модели отношений. Россия не нуждается в одобрении со стороны Европы и не считает необходимым добиваться его через уступки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на лектории общества «Знание» в рамках ВЭФ.

«Она (Европа. — Прим. Life.ruрешила, что наше сотрудничество в прежние годы было настолько важно для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять: «Давайте, ладно, простите нас, забудьте про то, что было, давайте вернёмся, отменяйте санкции. Не будет такого. Это совершенно не в генетическом коде нашего народа. У нас есть, если хотите, собственная гордость», — заявил Лавров.

В качестве альтернативы он указал на отношения с другими государствами. По словам главы МИД, у России достаточно друзей и партнёров, заинтересованных в сотрудничестве без попыток диктовать условия. Европу министр при этом обвинил в неспособности выстраивать такие отношения.

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Ранее в Евросоюзе начали обсуждать возможность перехода к более частому введению небольших санкционных пакетов против России вместо крупных ограничительных мер. По словам главы латвийского МИД, такой подход позволит быстрее реагировать на новые поводы для санкций. Байба Браже предложила использовать уже подготовленные механизмы для введения ограничений, не дожидаясь согласования масштабных пакетов. Также она выступила за ужесточение политики в отношении россиян в Европе. В частности, за сокращение числа граждан РФ в ЕС.

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