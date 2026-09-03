Лавров: Россия не будет бегать за Европой ради отмены санкций

Москва не станет добиваться от европейских стран отмены санкций и возвращения к прежней модели отношений. Россия не нуждается в одобрении со стороны Европы и не считает необходимым добиваться его через уступки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на лектории общества «Знание» в рамках ВЭФ.

«Она (Европа. — Прим. Life.ru) решила, что наше сотрудничество в прежние годы было настолько важно для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять: «Давайте, ладно, простите нас, забудьте про то, что было, давайте вернёмся, отменяйте санкции. Не будет такого. Это совершенно не в генетическом коде нашего народа. У нас есть, если хотите, собственная гордость», — заявил Лавров.

В качестве альтернативы он указал на отношения с другими государствами. По словам главы МИД, у России достаточно друзей и партнёров, заинтересованных в сотрудничестве без попыток диктовать условия. Европу министр при этом обвинил в неспособности выстраивать такие отношения.