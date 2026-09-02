«Путина не впечатлит»: Власти ФРГ усомнились в эффективности санкций против России

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль усомнился, что новые ограничительные меры Берлина произведут впечатление на президента России Владимира Путина. Об этом политик заявил в эфире ARD.

Речь идёт о санкциях, которые Германия объявила после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Сам Габриэль назвал такой ответ уместным, поскольку он, по его мнению, позволяет Берлину отреагировать без дальнейшей эскалации.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы вступать с Россией в соревнование по эскалации», — заявил экс-глава немецкого МИД.

При этом непосредственно ограничительные меры, считает он, российского лидера не впечатлят. Более существенным сигналом Габриэль назвал бы единство стран НАТО и Евросоюза. Политик также предостерёг от дальнейшего обострения отношений с Москвой.

Берлин ранее возложил ответственность за августовский инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле на Россию. Москва обвинения отвергла и заявила, что Германия не представила доказательств. 1 сентября власти Германии объявили о закрытии российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине после инцидента в Лейпциге. Берлин также сообщил о намерении добиваться новых ограничений против России на уровне ЕС.