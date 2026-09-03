В ФРГ назвали необъяснимым решение властей закрыть консульство России

Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен раскритиковала решение властей Германии закрыть генеральное консульство России в Бонне и расторгнуть договор о деятельности Русского дома в Берлине. Свою позицию она высказала в беседе с РИА «Новости».

«Решение правительства Германии не поддаётся объяснению», — заявила Дагделен, комментируя реакцию Берлина на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии российского генконсульства в Бонне и прекращении действия соглашения, касающегося работы Русского дома в столице Германии. Этому предшествовало заявление министра внутренних дел Александра Добриндта, который без предоставления доказательств обвинил Россию в причастности к происшествию с БПЛА в Лейпциге. В Москве назвали инцидент «наспех состряпанной провокацией». Официальных комментариев от российского внешнеполитического ведомства относительно новых шагов немецких властей пока не поступало.

Ранее сообщалось, что сотрудники генерального консульства России в Бонне, а также Русского дома в Берлине вместе с членами семей должны покинуть Германию. Причиной стали решения властей ФРГ после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. В российском посольстве заявили, что Берлин возложил на Москву вину за якобы готовившуюся диверсию, не представив доказательств. Там назвали это очередным шагом к ухудшению двусторонних отношений.