Сначала выгнали Русский дом, а теперь льют слёзы: Берлин расстроился из-за закрытия Института Гёте в России

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сожалеет о решении России закрыть Институт Гёте. Свою позицию он озвучил на совместной пресс-конференции с коллегами из Франции и Польши.

«Институт Гёте и в России взял на себя важную функцию культурного моста, и мы были бы готовы это продолжать», — сказал он

Вадефуль отметил, что между россиянами и немцами исторически складывались хорошие, а порой и дружественные отношения. Сохранение института, по его мнению, имело бы значение для развития контактов на уровне гражданского общества.

Министр добавил, что объявленная Москвой мера вызывает глубокое сожаление, поскольку ещё «сильнее вредит двусторонним связям». Он подчеркнул, что между народами двух стран всегда существовали в основном тёплые отношения.

Институт Гёте — это глобально действующее культурное учреждение ФРГ созданное в 1951 году как неправительственная организация, преемник Германской академии. Его основная миссия заключается в популяризации немецкого языка за рубежом, развитии международного культурного сотрудничества и предоставлении информации о культурной, социальной и политической жизни Германии. Институт реализует свою деятельность через сеть из 154 филиалов в 100 странах мира, предлагая языковые курсы, проведение экзаменов на получение сертификатов, организацию культурных мероприятий (выставок, концертов, кинопоказов) и поддержку образовательных инициатив, при этом его работа финансируется преимущественно за счёт средств Министерства иностранных дел ФРГ.

Напомним, ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что в России закроют отделения Института Гёте. По его словам, такое решение стало ответом на прекращение работы Русского дома в Германии. Москва расценивает действия Берлина как отказ от прежнего формата культурных контактов. Лавров отметил, что Германия одновременно сворачивает официальное присутствие в России и меняет подход к взаимодействию с российским обществом. Вместо открытых культурных связей Берлин делает ставку на поддержку находящихся за рубежом россиян.