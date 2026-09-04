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Опубликовано 4 сентября, 17:40

Дмитриев жёстко ответил Вайдель: Германия гибнет без газа из России

Дмитриев: Немецкой промышленности не будет без российского газа

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Без российского газа немецкая промышленность не выживет, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал в соцсети X пост сопредседателя АдГ Алисы Вайдель.

«Нет российского газа — нет немецкой промышленности», — написал Дмитриев.

Ранее Вайдель написала о закрытии заводов ArcelorMittal в Дуйсбурге, которое затронет две трети сотрудников. Она назвала это ударом по Германии как по промышленному центру и обвинила коалицию ХДС и СДПГ, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в разрушении страны «зелёной» политикой преобразований.

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Ранее Кирилл Дмитриев отреагировал на волну недовольства в Германии в адрес канцлера Фридриха Мерца. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству привёл примеры резких высказываний немцев, назвавших главу правительства «поджигателем войны» и «Пиноккио» и требовавших его отставки. Дмитриев задался вопросом, прислушается ли Мерц к такой обратной связи от сограждан.

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Юрий Лысенко
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