«Европа попала на деньги»: Дмитриев высмеял европейских лидеров после заявления Трампа

Европейские страны оказались в финансово невыгодном положении из-за поддержки Украины. Так специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал требование Дональда Трампа вернуть средства, потраченные на военную помощь Киеву.

«Это не должно стать проблемой для блестящих европейских лидеров, которые считают, что знают, что делают», — иронично написал Дмитриев в социальной сети X.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон потребует от европейских стран вернуть деньги, которые были направлены на военную помощь Украине при прежней американской администрации. Трамп также заявил, что страны Европы потратили на украинский конфликт больше боеприпасов, чем США использовали во время противостояния с Ираном. По словам американского лидера, такие расходы нанесли серьёзный ущерб национальной безопасности Соединённых Штатов.