Бёрнем и Макрон обсудили сборку дальнобойных ракет SCALP на Украине

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили возможность создания на Украине сборочных линий для ракет большой дальности SCALP. Об этом говорится в коммюнике канцелярии британского премьера.

В ходе встречи в Лондоне стороны рассмотрели дальнейшие шаги по организации местного производства ракет с использованием британских технологий.

«В ходе обсуждения ситуации на Украине были рассмотрены дальнейшие шаги по созданию на Украине местных сборочных линий для ракеты большой дальности SCALP, в которой используются британские технологии», — говорится в документе.

Также лидеры подвели итоги встречи «коалиции желающих», которая ранее прошла в Киеве.

Кроме того, Бёрнем и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули необходимость снижения напряжённости в районе Ормузского пролива.

Ранее Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским подтвердил готовность Парижа передать Украине дополнительные ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны. Данное решение принято на фоне критического дефицита боеприпасов для ПВО в ВСУ.