Трамп решил выставить Европе счёт на миллиарды долларов за Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен потребовать от европейских стран возместить средства, которые администрация Джо Байдена израсходовала на военную помощь Украине. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Администрация Байдена передала Украине совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем мы использовали в Иране. Сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно. Европа могла бы сама за это заплатить, если бы её об этом попросили, но мы всё же потребуем эти деньги» — написал Трамп.

Ранее, в марте 2026 года, Трамп уже призывал расследовать использование Украиной средств, переданных при Байдене, оценивая их сумму примерно в 350–400 млрд долларов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что знаком с примерами случаев, когда мобилизация на Украине проходила с применением силы. Республиканца спросили, видел ли он видеозаписи, на которых сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) принудительно забирают людей с улиц.