Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 15:55

Трамп решил выставить Европе счёт на миллиарды долларов за Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен потребовать от европейских стран возместить средства, которые администрация Джо Байдена израсходовала на военную помощь Украине. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Администрация Байдена передала Украине совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем мы использовали в Иране. Сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно. Европа могла бы сама за это заплатить, если бы её об этом попросили, но мы всё же потребуем эти деньги» — написал Трамп.

Ранее, в марте 2026 года, Трамп уже призывал расследовать использование Украиной средств, переданных при Байдене, оценивая их сумму примерно в 350–400 млрд долларов.

«Мир должен это увидеть»: Во Франции поддержали неожиданную идею Трампа по Украине
«Мир должен это увидеть»: Во Франции поддержали неожиданную идею Трампа по Украине

Ранее Дональд Трамп заявил, что знаком с примерами случаев, когда мобилизация на Украине проходила с применением силы. Республиканца спросили, видел ли он видеозаписи, на которых сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) принудительно забирают людей с улиц.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar