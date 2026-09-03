Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента США Дональда Трампа опубликовать видео с фактами насильственной мобилизации на Украине. По мнению политика, такие кадры позволят миру увидеть происходящее в стране. Об этом он написал в соцсети Х.

Накануне в ходе мероприятия в Овальном кабинете президент США сообщил, что видел записи, на которых сотрудники ТЦК уводят людей прямо с улиц. Американский лидер также допустил возможность их публикации.

«Тем лучше, ведь об этом скандале должны узнать все, мир должен увидеть это. Тем более что мы позорным образом финансируем и вооружаем всё это», — отметил Филиппо.

По его словам, боевики Владимира Зеленского жестоко похищают мужчин и отправляют их на фронт. Филиппо заявил, что подобные действия необходимо прекратить. Также он отметил, что западные страны, в том числе Франция, продолжают финансировать и поставлять оружие Украине.

На Украине на фоне продолжающегося военного положения и всеобщей мобилизации, которые регулярно продлеваются, широкое распространение получила практика так называемой «бусификации», сопровождающаяся случаями насилия со стороны сотрудников военкоматов (ТЦК). Фиксируются многочисленные инциденты, когда мужчин насильно задерживают на улицах, применяя физическую силу и заталкивая в служебные автомобили. Такие методы вызывают растущее возмущение в обществе и часто приводят к конфликтам с местными жителями, а иногда и к массовым протестам, как это произошло во Львове в июле, где толпа атаковала автомобиль «людоловов».