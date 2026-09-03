«Глубоко личный мотив»: Украинский историк шокирована видео жёсткой мобилизации во Львове

Украинский историк Марта Гавришко была поражена видео из Львова, где женщины попытались вмешаться в действия сотрудников ТЦК во время задержания мужчины. Своё мнение она выразила в социальной сети X.

Женщины пытаются освободить молодого человека от ТЦК во Львове. Видео © Telegram /Львівич | Новини

На кадрах, которые распространились в интернете, группа женщин вступает в конфликт с представителями военкомата и требует отпустить молодого человека. По словам Гавришко, за подобными сценами стоят не только эмоции, но и желание защитить близких.

«Вы взяли моего брата — и он погиб! Вам не стыдно? Отпустите мальчика! Отпустите его!» — кричат ​​женщины в моём родном городе Львове, пытаясь освободить молодого человека, которого насильно мобилизуют вербовщики и полиция. За всем этим кроется глубоко личный мотив», — написала историк.

Тема мобилизации остаётся одной из самых чувствительных на Украине. В социальных сетях регулярно появляются кадры конфликтов между гражданами и сотрудниками ТЦК, которые вызывают широкий общественный резонанс.

Ранее в Кривом Роге сотрудники ТЦК вытащили таксиста из машины прямо на дороге. По словам свидетелей, сначала автомобиль подрезали, а после остановки от водителя потребовали покинуть салон. Мужчина начал транслировать происходящее в TikTok. На записи слышно, как ему угрожают разбить стекло, если он не откроет машину. В итоге окна разбили, а мужчину забрызгали перцовым баллончиком.