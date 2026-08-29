Разбили стёкла, залили «перцем»: ТЦК выволокли таксиста из машины в эфире TikTok

В Кривом Роге мужчину силой вытащили из автомобиля после конфликта с людьми в военной форме, которых местные медиа называют сотрудниками ТЦК. Позднее таксиста доставили в территориальный центр комплектования, пишет «Политика Страны».

По словам очевидцев, перед этим его автомобиль подрезали на дороге. После остановки находившиеся рядом мужчины потребовали, чтобы водитель самостоятельно покинул салон.

Таксист транслировал происходящее в TikTok. На записи слышно предупреждение о том, что стекло разобьют, если он откажется открыть машину. После этого окна автомобиля действительно разбили, а против мужчины, согласно опубликованным сообщениям, применили перцовый баллончик.

На другом видео видно, как водителя вытаскивают наружу силой, а рядом с машиной лежат осколки стекла. Местные СМИ утверждают, что полиции на месте в тот момент не было. Люди в форме при этом заявляли, что мужчина числится в розыске.

Знакомые таксиста рассказали, что после случившегося его отвезли в Покровско-Терновский ТЦК.

Похожий случай произошёл 23 августа в Одессе, когда сотрудники ТЦК пытались вытащить запершегося в машине водителя с помощью газа. Ранее, 25 июня, Life.ru также сообщал о силовой мобилизации в Кривом Роге, где микроавтобус ТЦК сбил мужчину, а его отец пострадал во время последующего конфликта.