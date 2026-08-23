В Одессе военкомы пустили газ в машину, в которой от них заперся мужчина

В Одессе сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) выманивали закрывшегося внутри машины водителя, пуская в салон газ. Кадры появились в местных украинских пабликах.

Военком в Одессе пшикал газ внутрь машины потенциального призывника. Видео © Telegram / Новости Одессы

Людоловы окружили гражданскую машину, однако водитель не захотел стать очередной жертвой в мясорубке мобилизации и отказался выходить. Мужчина успел записать видео из салона авто. Он громко говорит одесским военкомам, что их простые украинцы уже и за людей не считают за жестокость и насилие. После небольшой паузы водитель комментирует, что сотрудники ТЦК пытаются пустить газ внутрь его машины.

По словам очевидцев, украинским военкомам удалось выманить несчастного. Газ, судя по всему, подействовал. Как пишут в Сети, это не единственный подобный случай в рамках «могилизации» в стране. Теперь потенциальных призывников не только бьют, но и травят газом за отказ идти воевать в ряды ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине военкоматы начали использовать для похищения людей автобусы с табличкой «Доставка Новой почты». В Сети опубликовали кадры силовой мобилизации: сотрудники ТЦК в балаклавах схватили мужчину и насильно затащили в автобус. Женщины, которые были рядом, пытались его отбить, но ничего не вышло.