На Украине военкоматы начали использовать для похищения людей автобусы с табличкой «Доставка Новой почты». Об этом пишет местное издание «Время.ua».

Военкомы на Украине маскируются под почту для похищения людей. Видео © Время.ua

В Сети опубликовали кадры силовой мобилизации: сотрудники ТЦК в балаклавах схватили мужчину и насильно затащили в автобус. Женщины, которые были рядом, пытались его отбить, но военкомы применили против них газовый баллончик.

Киевский режим испытывает нехватку бойцов в ВСУ, и действия военкоматов при задержаниях регулярно вызывают скандалы и протесты. В интернете много видео, как мужчин силой забирают в микроавтобусы, нередко избивая и применяя оружие. С начала 2026 года украинские ТЦК передали полиции данные более чем о 1,5 млн предполагаемых уклонистов. Волынская область оказалась среди регионов, где зарегистрировано наибольшее количество уголовных производств, связанных с уклонением от мобилизации.