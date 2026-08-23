Автобусы «Новой почты» оказались прикрытием для людоловов из ТЦК на Украине
На Украине ТЦК используют автобусы «Новой почты» для насильственной мобилизации
На Украине военкоматы начали использовать для похищения людей автобусы с табличкой «Доставка Новой почты». Об этом пишет местное издание «Время.ua».
Военкомы на Украине маскируются под почту для похищения людей. Видео © Время.ua
В Сети опубликовали кадры силовой мобилизации: сотрудники ТЦК в балаклавах схватили мужчину и насильно затащили в автобус. Женщины, которые были рядом, пытались его отбить, но военкомы применили против них газовый баллончик.
Киевский режим испытывает нехватку бойцов в ВСУ, и действия военкоматов при задержаниях регулярно вызывают скандалы и протесты. В интернете много видео, как мужчин силой забирают в микроавтобусы, нередко избивая и применяя оружие. С начала 2026 года украинские ТЦК передали полиции данные более чем о 1,5 млн предполагаемых уклонистов. Волынская область оказалась среди регионов, где зарегистрировано наибольшее количество уголовных производств, связанных с уклонением от мобилизации.
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