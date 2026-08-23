Мендель: Убийство военкома во Львове стало следствием жестокости ТЦК

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель высказалась об инциденте во Львове, где погиб сотрудник территориального центра комплектования. По её мнению, это преступление напрямую связано с практикой принудительного призыва граждан на военную службу.

В своём комментарии Мендель также обратила внимание на события месячной давности, когда жители Львова устроили протест против действий военкомов, оказав сопротивление при попытке насильно отправить мужчину в зону боевых действий. Тогда участников акции задержали и принудили публично принести извинения перед камерами.

«Это (принудительная мобилизация. — Прим. Life.ru) отвратительная мерзость этой бесконечной войны, которая порождает коррупцию, заполняющая ряды нежелающими служить, в то время как связанные с ней люди уклоняются, нарушают основные права и разлагают общество изнутри», — написала Мендель у себя в соцсети X.

Напомним, на улице Бандеры во Львове мужчина зарезал сотрудница ТЦК, после чего был застрелен и скончался на месте инцидента. Во время проверки документов 25-летний местный житель нанёс смертельный удар ножом сотруднику территориального центра комплектования. От полученного ранения в шею военком скончался в карете скорой помощи, несмотря на попытки врачей реанимировать его. После нападения на военкома мужчина с ножом в руках бросился на полицейского, находившегося на месте событий. Правоохранитель применил огнестрельное оружие.