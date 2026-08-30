На охоту за водителями на Украине бросили «фантомов» вслед за «людоловами»

Три скрытых полицейских автомобиля начнут патрулировать Киев и область с 31 августа. О возвращении «фантомов» сообщила в соцсети Патрульная полиция Украины.

«Фантомы» на Украине. Видео © Telegram / патрульная полиция Украины

Внешне спецмашины не отличаются от гражданского транспорта. Установленные в них комплексы измеряют скорость во время движения и на стоянке, одновременно контролируя попутный и встречный потоки. После обнаружения нарушения система распознаёт номер автомобиля, проверяет его по базам и автоматически формирует постановление. Останавливать водителя для оформления штрафа не требуется.

Дополнительные камеры позволяют полицейским фиксировать опасные манёвры спереди и сзади. При создании аварийной ситуации инспекторы могут остановить нарушителя и рассмотреть дело на месте. «Фантомы» уже запускали на Украине в январе 2022 года, но они проработали около месяца. За это время сотрудники полиции выявили более 26 тысяч нарушений. Теперь число таких машин планируют постепенно увеличивать, а географию патрулирования — расширять.

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