«Пиноккио, уходи»: Дмитриев подколол Мерца за провалы в Германии
Дмитриев задался вопросом о будущем Мерца после критики в Германии
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Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на резкую критику канцлера Германии Фридриха Мерца и задался вопросом, прислушается ли тот к недовольству сограждан. Об этом Дмитриев написал в соцсети X.
«Немцы дают Мерцу обратную связь: «поджигатель войны», «Пиноккио», «уходи в отставку». Прислушается ли он?» — написал спецпредставитель президента.
Таким образом Дмитриев прокомментировал появившиеся в Германии негативные оценки в адрес главы правительства.
Дмитриев при этом положительно оценивал предложения партии «Альтернатива для Германии», касающиеся доступной энергетики, миграционной политики и восстановления экономики страны.
Накануне Life.ru писал, что Фридрих Мерц столкнулся с протестами во время поездки на север Германии. В Кюлунгсборне канцлера освистали, а из толпы звучали требования отправить его в отставку и обвинения в разжигании войны. Кроме того, Кирилл Дмитриев ранее назвал политику Мерца причиной экономических проблем Германии. По его оценке, стране необходим более прагматичный подход к энергетике, миграции и восстановлению экономики.
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