Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 11:57

«Пиноккио, уходи»: Дмитриев подколол Мерца за провалы в Германии

Дмитриев задался вопросом о будущем Мерца после критики в Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на резкую критику канцлера Германии Фридриха Мерца и задался вопросом, прислушается ли тот к недовольству сограждан. Об этом Дмитриев написал в соцсети X.

«Немцы дают Мерцу обратную связь: «поджигатель войны», «Пиноккио», «уходи в отставку». Прислушается ли он?» — написал спецпредставитель президента.

Таким образом Дмитриев прокомментировал появившиеся в Германии негативные оценки в адрес главы правительства.

Дмитриев при этом положительно оценивал предложения партии «Альтернатива для Германии», касающиеся доступной энергетики, миграционной политики и восстановления экономики страны.

Мерц играет с огнём: В Германии предрекли рост популярности АдГ из-за России
Мерц играет с огнём: В Германии предрекли рост популярности АдГ из-за России

Накануне Life.ru писал, что Фридрих Мерц столкнулся с протестами во время поездки на север Германии. В Кюлунгсборне канцлера освистали, а из толпы звучали требования отправить его в отставку и обвинения в разжигании войны. Кроме того, Кирилл Дмитриев ранее назвал политику Мерца причиной экономических проблем Германии. По его оценке, стране необходим более прагматичный подход к энергетике, миграции и восстановлению экономики.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar