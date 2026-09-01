Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на резкую критику канцлера Германии Фридриха Мерца и задался вопросом, прислушается ли тот к недовольству сограждан. Об этом Дмитриев написал в соцсети X.

«Немцы дают Мерцу обратную связь: «поджигатель войны», «Пиноккио», «уходи в отставку». Прислушается ли он?» — написал спецпредставитель президента.

Таким образом Дмитриев прокомментировал появившиеся в Германии негативные оценки в адрес главы правительства.

Дмитриев при этом положительно оценивал предложения партии «Альтернатива для Германии», касающиеся доступной энергетики, миграционной политики и восстановления экономики страны.

Накануне Life.ru писал, что Фридрих Мерц столкнулся с протестами во время поездки на север Германии. В Кюлунгсборне канцлера освистали, а из толпы звучали требования отправить его в отставку и обвинения в разжигании войны. Кроме того, Кирилл Дмитриев ранее назвал политику Мерца причиной экономических проблем Германии. По его оценке, стране необходим более прагматичный подход к энергетике, миграции и восстановлению экономики.