Дмитриев назвал политику Мерца причиной экономических проблем ФРГ

Экономическая политика канцлера ФРГ Фридриха Мерца оборачивается проблемами для самой Германии. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его оценке, немецкой экономике необходим более прагматичный подход к накопившимся проблемам. В частности, речь идёт о доступной и надёжной энергетике, контроле над миграцией и восстановлении экономики.

«Политика Мерца наносит экономический ущерб Германии», – написал Дмитриев в соцсети X.

Он также задался вопросом, какие инвесторы не поддержали бы подход партии «Альтернатива для Германии» к решению этих вопросов.

Дмитриев отдельно отметил отношение немцев к действующему канцлеру. По его словам, заблуждения Мерца поддерживают лишь 13% жителей страны.

Поводом для заявления стала публикация Bloomberg о позиции канцлера относительно «Альтернативы для Германии». Мерц считает, что приход партии к власти в Саксонии-Анхальт может негативно отразиться на инвестициях в экономику этой федеральной земли.

Ранее Life.ru писал, что Фридрих Мерц оказался самым непопулярным европейским лидером по результатам опроса YouGov. Его работу не одобряют 65% немцев, а поддерживает, по данным другого исследования, лишь каждый шестой житель страны. На этом фоне экономический курс канцлера всё чаще становится предметом критики и политических споров.