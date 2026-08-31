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Регион
30 августа, 21:45

Дмитриев назвал политику Мерца причиной экономических проблем ФРГ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Экономическая политика канцлера ФРГ Фридриха Мерца оборачивается проблемами для самой Германии. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его оценке, немецкой экономике необходим более прагматичный подход к накопившимся проблемам. В частности, речь идёт о доступной и надёжной энергетике, контроле над миграцией и восстановлении экономики.

«Политика Мерца наносит экономический ущерб Германии», – написал Дмитриев в соцсети X.

Он также задался вопросом, какие инвесторы не поддержали бы подход партии «Альтернатива для Германии» к решению этих вопросов.

Дмитриев отдельно отметил отношение немцев к действующему канцлеру. По его словам, заблуждения Мерца поддерживают лишь 13% жителей страны.

Поводом для заявления стала публикация Bloomberg о позиции канцлера относительно «Альтернативы для Германии». Мерц считает, что приход партии к власти в Саксонии-Анхальт может негативно отразиться на инвестициях в экономику этой федеральной земли.

Канцлер на дне: Рейтинг Мерца в Германии продолжает рушиться
Канцлер на дне: Рейтинг Мерца в Германии продолжает рушиться

Ранее Life.ru писал, что Фридрих Мерц оказался самым непопулярным европейским лидером по результатам опроса YouGov. Его работу не одобряют 65% немцев, а поддерживает, по данным другого исследования, лишь каждый шестой житель страны. На этом фоне экономический курс канцлера всё чаще становится предметом критики и политических споров.

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Юния Ларсон
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