Дмитриев назвал Мерца самым непопулярным лидером Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц получил 65% неодобрения по итогам опроса компании «Ю-Гов» от 14 августа. Результаты исследования в соцсети Х привёл глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Согласно опубликованным данным, Мерц занял последнюю позицию среди европейских лидеров. Его показатель оказался ниже результатов бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Канцлер Мерц — самый непопулярный европейский лидер, показатель его неодобрения составляет ошеломляющие 65%», — написал Дмитриев.

Другое исследование «Ю-Гов» показало, что работу Мерца одобряет только каждый шестой житель Германии. Деятельность Макрона положительно оценил каждый пятый француз.

Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц занял последнее место в рейтинге политиков Германии по версии ИНСА и газеты «Бильд». Канцлер получил 2,6 балла из десяти. В июле он поднимался на предпоследнюю строчку среди 20 политиков, но затем снова опустился в конец списка. Министр экономики Катарина Райхе получила 3,2 балла, а министр труда Бербель Бас — 3,4. Первое место занял министр обороны Борис Писториус с результатом 4,9 балла. 85% участников другого опроса негативно оценили работу Мерца, а 82% — деятельность правительства.