Дмитриев назвал видео с мигрантом рекламой самоубийственной политики Британии

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал появившееся в интернете видео, на котором мигрант из Судана разбрасывает деньги перед камерой. Он назвал этот ролик отличной рекламой самоубийственной политики британских властей.

Мигрант из Судана разбрасывается в отеле деньгами, которые получает от правительства Британии. Видео © Х /Ian Miles Cheong

«Отличный рекламный ролик для мигрантов о самоубийственной политике Великобритании», — написал Дмитриев в соцсети X.

На кадрах видно, как в отеле мужчина разбрасывается бумажными купюрами, которые получил от правительства Соединённого Королевства. Этот инцидент вызвал негодование среди пользователей.

Напомним, ранее через Ла-Манш в Великобританию на одной лодке добрались 230 мигрантов, что стало абсолютным рекордом для подобных переправ. Плавсредство вышло из Франции и прибыло, в Дувр рано утром 10 августа. Предыдущий максимум был зафиксирован месяцем ранее, когда пролив на одном плавсредстве пересекли 165 человек. Французские спасатели уточнили, что перегруженная лодка длиной около 15 метров едва не обернулась трагедией: ещё у побережья во время посадки около 30 человек оказались в воде.