Новый рекорд: Две сотни мигрантов на надувной «мегалодке» приплыли в Британию

Сразу 230 мигрантов добрались до Великобритании через Ла-Манш на одной лодке — это стало новым рекордом для подобных переправ. Об этом сообщает The Independent.

Надувное судно — «мегалодка» — вышло из Франции и прибыло в Дувр рано утром 10 августа. Предыдущий максимум был установлен лишь месяцем ранее: тогда на одном плавсредстве пролив пересекли 165 человек. По данным французских спасателей, лодка длиной около 15 метров была сильно перегружена. Ещё у побережья Франции во время посадки примерно 30 человек оказались в воде, их пришлось спасать.

Издание отмечает, что перевозчики в последние месяцы стали использовать более крупные надувные суда и размещать на них больше людей. При этом число таких переправ в Великобританию в 2026 году пока ниже показателей предыдущего года.

С января по июль через Ла-Манш на малых судах добрались около 14 тысяч человек, делится автор статьи статистикой. Британские власти относят такие переправы без разрешения на въезд к нелегальным маршрутам миграции.

Накануне сообщалось, что мигранты начали использовать парапланы, чтобы попасть из Марокко в испанскую Сеуту в обход укреплённой сухопутной границы. Один мужчина успешно приземлился и скрылся, другой во время аналогичной попытки упал в море и погиб.