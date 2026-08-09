Испанская Сеута может стать центром вербовки террористов из-за наплыва мигрантов

Итальянские спецслужбы оценили как реальную вероятность распространения исламского терроризма в испанском анклаве Сеута. Ведомства связывают потенциальную угрозу с миграционной ситуацией и возможной радикализацией местных жителей. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

«Сеута может стать центром радикализации и джихадистского вербовочного процесса: несколько десятков человек, родившихся в этом районе, в прошлом отправились воевать в Сирию и Ирак», — говорится в материале.

Повышенное внимание спецслужб привлекла и информация о возможной новой попытке массового проникновения мигрантов в Сеуту. Эти сведения итальянская сторона получила от испанских коллег. Обсуждения предполагаемого перехода, по данным издания, идут в мессенджерах и социальных сетях. Изначально участники подобных призывов называли 15 августа возможной датой акции, однако теперь её могут перенести на более ранний срок.

Кто именно координирует распространяемую в интернете кампанию по мобилизации, пока не установлено. Итальянские органы безопасности не исключают, что за активностью может стоять определённая организация или группа, которую пока не удалось идентифицировать.

Дополнительным фактором риска называют прошлое некоторых жителей Сеуты. По данным доклада, несколько десятков уроженцев этого района ранее отправлялись в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях. Итальянские спецслужбы считают, что совокупность этих обстоятельств способна создать условия для радикализации и джихадистской вербовки в анклаве.

Ранее марокканские власти усилили меры безопасности в районе Фнидека, расположенного примерно в пяти километрах от испанского эксклава Сеута. Поводом стали распространяющиеся в социальных сетях призывы к новой массовой попытке нелегально пересечь границу 15 августа.